Путин ответил на вопрос о том, когда он поверил в Бога

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о вере в Бога.
Путин ответил на вопрос о том, когда он поверил в Бога
  • © Reuters

По его словам, это очень интимный вопрос.

«Вы знаете, очень трудно говорить об этом на публику. На мой взгляд, человек рождается с верой в душе, уже рождается с этим», — ответил Путин на вопрос, когда он поверил в Бога.

Он добавил, что «разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать».

Ранее Путин ответил на вопрос о том, чем ему пришлось пожертвовать ради поста президента. По его словам, он пожертвовал «личной сферой».

При этом он отметил, что всё это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься чем-то важным.

RT ведёт прямую трансляцию.

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