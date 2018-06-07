Путин ответил на вопрос о том, когда он поверил в Бога

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о вере в Бога.

По его словам, это очень интимный вопрос.

«Вы знаете, очень трудно говорить об этом на публику. На мой взгляд, человек рождается с верой в душе, уже рождается с этим», — ответил Путин на вопрос, когда он поверил в Бога.

Он добавил, что «разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать».

Ранее Путин ответил на вопрос о том, чем ему пришлось пожертвовать ради поста президента. По его словам, он пожертвовал «личной сферой».

При этом он отметил, что всё это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься чем-то важным.

RT ведёт прямую трансляцию.