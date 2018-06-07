В Оренбургской области ликвидировали утечку серной кислоты на железнодорожной станции
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В среду, 6 июня, сотрудники станции обнаружили утечку в одной из цистерн грузового поезда. Были приняты оперативные меры.
«Цистерну отставили на специальные пути. Для охлаждения ёмкости на месте работал пожарный поезд станции Красногвардеец», — рассказали в пресс-службе.
Ранее NewInform сообщало, что в Псковской области на железной дороге произошла утечка серной кислоты из цистерны.