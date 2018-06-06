Полковник Захарченко попросил пересмотреть решение о конфискации имущества

Полковник Дмитрий Захарченко попросил суд пересмотреть решение о конфискации у его семьи 9 млрд руб. и квартир в связи с новыми обстоятельствами.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление Захарченко в суд, на момент подачи иска о конфискации деньги уже не числились вещдоком по делу о взятках.

«Прошу рассмотреть настоящее заявление и вынести определение о пересмотре принятых по делу судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам», — говорится в заявлении полковника.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко пояснил, что в иске Генеральная прокуратура в качестве основания для обращения имущества в пользу государства ссылалась на дело полковника. Но, по его словам, не было указано, что изъятые деньги больше не являются вещественным доказательством.

При этом, как отмечает агентство, СК России отменил постановление о признании 9 млрд руб., которые были изъяты в квартирах родственников полковника, вещественным доказательством по делу о взятках.

Ранее суд продлил арест Захарченко до 9 июня.

В декабре 2017 года суд изъял в доход государства активы семьи полковника.