МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

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В пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области сообщили, что 7 июня в Подмосковье будут заморозки.
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В ночные и утренние часы 7 июня по территории Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе: -2...0 °С», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что в Москве до конца среды, 6 июня, местами ожидается небольшой дождь и сильный ветер.

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