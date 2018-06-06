МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области сообщили, что 7 июня в Подмосковье будут заморозки.

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«В ночные и утренние часы 7 июня по территории Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе: -2...0 °С», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение МЧС. Ранее в МЧС сообщили, что в Москве до конца среды, 6 июня, местами ожидается небольшой дождь и сильный ветер.