Патриарх Кирилл рассказал о распространении язычества среди спортсменов и бойцов спецназа

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Глава Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность распространением языческих идей среди представителей профессионального спортивного сообщества и военных, чья специальность связана с наличием высокого риска для жизни.
Патриарх Кирилл рассказал о распространении язычества среди спортсменов и бойцов спецназа
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил на заседании Патриаршей комиссии по вопросам спорта и физической культуры.

По словам патриарха Кирилла, когда поступили первые сигналы о распространении язычества в среде спортсменов, церковь не обратила должного внимания на эту проблему.

Однако после сбора большого объёма данных была получена более полная картина происходящего.

«... становятся популярными среди определённой части спортсменов и военнослужащих языческие идеи, идеи, проистекающие из языческого отношения к человеку», — заявил глава Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл отметил, что нельзя игнорировать сложившуюся ситуацию, так как спортсменам и военным, участвующим в опасных для жизни операциях, необходима духовная поддержка.

Он подчеркнул, что если спортсмены и бойцы спецназа будут мотивировать себя языческими идеями, то «ничего хорошего из этого не выйдет».

Ранее патриарх Кирилл поздравлял военнослужащих на авиабазе Хмеймим в Сирии с праздником Пасхи.

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