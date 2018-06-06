Шамиль Тарпищев и Урал Закиров стали почётными гражданами Казани

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Тренер, теннисист Шамиль Тарпищев и заслуженный испытатель, доктор физико-математических наук Урал Закиров стали почётными гражданами Казани, сообщает «Реальное время».
Шамиль Тарпищев и Урал Закиров стали почётными гражданами Казани
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Соответствующее решение было принято на очередной сессии Казгордумы.

Его одобрили единогласно.

Ранее m24 сообщало, что площадь в Москве будет названа в честь физика Николая Басова.

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