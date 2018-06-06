Срок проверок объектов с массовым пребыванием людей продлили в России до 30 июля

Короткая ссылка
Срок проверок объектов с массовым пребыванием людей продлён до 30 июля, сообщил директор департамента надзорной дельности МЧС России Ринат Еникеев.
Срок проверок объектов с массовым пребыванием людей продлили в России до 30 июля
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Правительство продлило срок проверок до 30 июля. 30 июля в правительство будет представлен отчёт о результатах проверок», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в ведомстве заявили, что работа почти 400 торговых центров страны приостановлена из-за нарушений пожарной безопасности.

В конце марта Генпрокуратура поручила проверить в регионах все торгово-развлекательные центры в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить