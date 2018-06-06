Срок проверок объектов с массовым пребыванием людей продлили в России до 30 июля
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«Правительство продлило срок проверок до 30 июля. 30 июля в правительство будет представлен отчёт о результатах проверок», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в ведомстве заявили, что работа почти 400 торговых центров страны приостановлена из-за нарушений пожарной безопасности.
В конце марта Генпрокуратура поручила проверить в регионах все торгово-развлекательные центры в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.