В компании «Связной» заявили о планах ликвидировать «Евросеть» в течение года

В течение года все магазины сети «Евросеть» перейдут бренду «Связной», сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Объединённая компания презентовала обновлённый единый бренд. Бренд «Евросеть» будет существовать ещё какое-то время, после чего её магазины тоже перейдут под бренд «Связной — «Связной», — говорится в сообщении.

В 2016 году СМИ сообщали, что «Вымпелком» и «Мегафон» планировали ликвидировать «Евросеть».