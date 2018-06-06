В компании «Связной» заявили о планах ликвидировать «Евросеть» в течение года

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В течение года все магазины сети «Евросеть» перейдут бренду «Связной», сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Объединённая компания презентовала обновлённый единый бренд. Бренд «Евросеть» будет существовать ещё какое-то время, после чего её магазины тоже перейдут под бренд «Связной — «Связной», — говорится в сообщении.

В 2016 году СМИ сообщали, что «Вымпелком» и «Мегафон» планировали ликвидировать «Евросеть».

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