На выставке в Туве впервые представили художественные работы Шойгу
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Как сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент культуры Минобороны, художественные работы Шойгу представлены широкой публике впервые.
Среди изделий из дерева — вазы, шкатулки, скульптуры.
«Особого внимания заслуживают его работы, выполненные в жанрах графики и живописи», — отметили в Минобороны.
Выставка будет открыта до конца июня.
В прошлом году были опубликованы стихи министра иностранных дел России Сергея Лаврова про обезьяну и петуха.