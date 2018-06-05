На выставке в Туве впервые представили художественные работы Шойгу

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В Национальном музее Тувы в Кызыле открылась выставка, на которой представлены живопись и графика, а также художественная резьба по дереву, выполненные министром обороны России Сергеем Шойгу.
На выставке в Туве впервые представили художественные работы Шойгу
  • © РИА Новости

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент культуры Минобороны, художественные работы Шойгу представлены широкой публике впервые.

Среди изделий из дерева — вазы, шкатулки, скульптуры.

«Особого внимания заслуживают его работы, выполненные в жанрах графики и живописи», — отметили в Минобороны.

Выставка будет открыта до конца июня.

В прошлом году были опубликованы стихи министра иностранных дел России Сергея Лаврова про обезьяну и петуха.

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