На выставке в Туве впервые представили художественные работы Шойгу

В Национальном музее Тувы в Кызыле открылась выставка, на которой представлены живопись и графика, а также художественная резьба по дереву, выполненные министром обороны России Сергеем Шойгу.

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Как сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент культуры Минобороны, художественные работы Шойгу представлены широкой публике впервые. Среди изделий из дерева — вазы, шкатулки, скульптуры. «Особого внимания заслуживают его работы, выполненные в жанрах графики и живописи», — отметили в Минобороны. Выставка будет открыта до конца июня. В прошлом году были опубликованы стихи министра иностранных дел России Сергея Лаврова про обезьяну и петуха.