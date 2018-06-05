Путин напомнил об ответственной миссии полиции
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«Общество ждёт от вас серьёзных результатов в борьбе с преступностью, коррупцией, другими угрозами безопасности. Это трудная и в высшей степени ответственная миссия, требующая не только опыта и компетентности, но и безупречных личных качеств», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Он отметил важность того, что «нынешние сотрудники органов внутренних дел свято чтят традиции ведомства, преклоняются перед доблестью, силой духа и профессионализмом ветеранов».
Ранее Путин подписал документ, регламентирующий противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.