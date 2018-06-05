Путин напомнил об ответственной миссии полиции

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Президент России Владимир Путин в поздравлении, приуроченном к 300-летию российской полиции, напомнил об ответственной миссии правоохранительных органов.
Путин напомнил об ответственной миссии полиции
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Общество ждёт от вас серьёзных результатов в борьбе с преступностью, коррупцией, другими угрозами безопасности. Это трудная и в высшей степени ответственная миссия, требующая не только опыта и компетентности, но и безупречных личных качеств», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Он отметил важность того, что «нынешние сотрудники органов внутренних дел свято чтят традиции ведомства, преклоняются перед доблестью, силой духа и профессионализмом ветеранов».

Ранее Путин подписал документ, регламентирующий противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

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