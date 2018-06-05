Полк псковских десантников соединения ВДВ поднят по учебной тревоге
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
«Личный состав был поднят по тревоге в рамках комплексного тактического учения, которое будет проводиться с десантированием и боевой стрельбой», — сообщили в Минобороны.
Учения продлятся с 5 по 7 июня, а численность задействованного в них состава может достичь 2 тыс. человек.
По данным Минобороны, это будут первые учения ВДВ такого масштаба в нынешнем летнем периоде.
Ранее командно-штабные учения ВДВ прошли в Ульяновске.