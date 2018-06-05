Полк псковских десантников соединения ВДВ поднят по учебной тревоге

Один из полков псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск был поднят по тревоге для проведения тактических учений.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

«Личный состав был поднят по тревоге в рамках комплексного тактического учения, которое будет проводиться с десантированием и боевой стрельбой», — сообщили в Минобороны.

Учения продлятся с 5 по 7 июня, а численность задействованного в них состава может достичь 2 тыс. человек.

По данным Минобороны, это будут первые учения ВДВ такого масштаба в нынешнем летнем периоде.

Ранее командно-штабные учения ВДВ прошли в Ульяновске.