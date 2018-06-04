Путин прокомментировал свои фото в полуголом виде

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Президента России Владимира Путина в ходе интервью австрийскому телеканалу ORF спросили про его фотографии в полуголом виде.
Путин прокомментировал свои фото в полуголом виде
  • © Кадр: телеканал ORF

«Вы сказали: «В полуголом». Слава богу, не в голом. Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу», — сказал Путин.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать публикуемые Кремлём его фотографии в полуголом виде.

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