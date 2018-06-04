Жителя Челябинской области приговорили к 2,5 года за ложное сообщение о минировании дома

Жителя Челябинской области приговорили к 2,5 года колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании дома, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Соответствующее решение принял Устиновский суд Ижевска.

Как заявили в объединённой пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, мужчина ранее был судим и находился на испытательном сроке.

Инцидент произошёл 5 ноября 2017 года. Обвиняемый отправил своей знакомой смс-сообщение о минировании здания на улице Ворошилова. Женщина поверила этой информации и обратилась в экстренные службы.

Во время следствия было установлено, что 38-летний мужчина приехал в Ижевск, чтобы скрыться от правоохранительных органов. Для заселения в гостиницу он использовал поддельный паспорт.

В апреле URA.RU сообщало, что в Челябинске эвакуировали банк из-за сообщения о взрывном устройстве.