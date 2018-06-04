Солист группы «Градусы» попал в ДТП по дороге в аэропорт

Солист группы «Градусы» Роман Пашков попал в аварию по дороге в аэропорт Внуково, откуда он должен был вылететь на гастроли в Турцию. Об этом музыкант сообщил в своём Instagram.

Пашков заверил, что в настоящее время с ним всё в порядке, и принёс извинения поклонникам за сорванные гастроли.

Концертный директор «Градусов» Дмитрий Емельянов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал случившееся.

«Роман заказал себе такси, сел сзади. И водитель то ли заснул, то ли был в непонятно каком состоянии — просто на пустой дороге влетел под грузовик, который стоял на аварийке и уже был в состоянии ДТП. И он просто влетел туда, под грузовик», — сказал он.

По его словам, удар был очень мощный, у Пашкова разбиты голова и руки. В больнице музыканту оказали необходимую помощь, добавил Емельянов.