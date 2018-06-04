Солист группы «Градусы» попал в ДТП по дороге в аэропорт

Короткая ссылка
Солист группы «Градусы» Роман Пашков попал в аварию по дороге в аэропорт Внуково, откуда он должен был вылететь на гастроли в Турцию. Об этом музыкант сообщил в своём Instagram.
Солист группы «Градусы» попал в ДТП по дороге в аэропорт
  • © pashock_official / Instagram

Пашков заверил, что в настоящее время с ним всё в порядке, и принёс извинения поклонникам за сорванные гастроли.

Концертный директор «Градусов» Дмитрий Емельянов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал случившееся.

«Роман заказал себе такси, сел сзади. И водитель то ли заснул, то ли был в непонятно каком состоянии — просто на пустой дороге влетел под грузовик, который стоял на аварийке и уже был в состоянии ДТП. И он просто влетел туда, под грузовик», — сказал он.

По его словам, удар был очень мощный, у Пашкова разбиты голова и руки. В больнице музыканту оказали необходимую помощь, добавил Емельянов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить