Главный советник мэра Новосибирска ушёл в отставку

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил с поста своего главного советника Виктора Толоконского, который ранее руководил Новосибирской областью, а также был губернатором Красноярского края.
Главный советник мэра Новосибирска ушёл в отставку
  • РИА Новости

«Виктор Александрович написал заявление об уходе по собственному желанию, которое мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня подписал», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря градоначальника Артёма Роговского.

Толоконский занял учреждённую мэром Новосибирска должность главного советника мэра в ноябре 2017 года.

27 сентября губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил, что уходит в отставку.

Президент России Владимир Путин 29 сентября 2017 года освободил Виктора Толоконского от должности губернатора Красноярского края. Врио был назначен председатель законодательного собрания края Александр Усс, который выразил намерение принять участие в выборах главы региона.

Выборы губернатора Красноярского края пройдут осенью 2018 года.

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