Главный советник мэра Новосибирска ушёл в отставку
- РИА Новости
«Виктор Александрович написал заявление об уходе по собственному желанию, которое мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня подписал», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря градоначальника Артёма Роговского.
Толоконский занял учреждённую мэром Новосибирска должность главного советника мэра в ноябре 2017 года.
27 сентября губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил, что уходит в отставку.
Президент России Владимир Путин 29 сентября 2017 года освободил Виктора Толоконского от должности губернатора Красноярского края. Врио был назначен председатель законодательного собрания края Александр Усс, который выразил намерение принять участие в выборах главы региона.
Выборы губернатора Красноярского края пройдут осенью 2018 года.