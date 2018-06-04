Главный советник мэра Новосибирска ушёл в отставку

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил с поста своего главного советника Виктора Толоконского, который ранее руководил Новосибирской областью, а также был губернатором Красноярского края.

РИА Новости

«Виктор Александрович написал заявление об уходе по собственному желанию, которое мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня подписал», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря градоначальника Артёма Роговского. Толоконский занял учреждённую мэром Новосибирска должность главного советника мэра в ноябре 2017 года. 27 сентября губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил, что уходит в отставку. Президент России Владимир Путин 29 сентября 2017 года освободил Виктора Толоконского от должности губернатора Красноярского края. Врио был назначен председатель законодательного собрания края Александр Усс, который выразил намерение принять участие в выборах главы региона. Выборы губернатора Красноярского края пройдут осенью 2018 года.