Российские авиакомпании получили право составлять чёрные списки дебоширов

В России 4 июня вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, которые дают право авиакомпаниям составлять чёрные списки нарушителей. Об этом пишет газета «Известия».

Авиакомпании теперь имеют право аннулировать билет в одностороннем порядке в случае, если пассажир находится в чёрном списке.

Согласно поправкам, авиадебошир вносится в чёрный список автоматически на год. При этом те, кто попал в этот список, могут оспорить решение авиакомпании в суде.

При этом в Воздушном кодексе указывается, что пассажиру не могут отказать в перевозке, когда нет альтернативных рейсов, когда он отправляется на лечение или летит на похороны родственника, а также если он сопровождает лиц с ограниченными возможностями.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин одобрил пакет законов о чёрных списках авиадебоширов.