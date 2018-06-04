Российские авиакомпании получили право составлять чёрные списки дебоширов

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В России 4 июня вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, которые дают право авиакомпаниям составлять чёрные списки нарушителей. Об этом пишет газета «Известия».

Авиакомпании теперь имеют право аннулировать билет в одностороннем порядке в случае, если пассажир находится в чёрном списке.

Согласно поправкам, авиадебошир вносится в чёрный список автоматически на год. При этом те, кто попал в этот список, могут оспорить решение авиакомпании в суде.

При этом в Воздушном кодексе указывается, что пассажиру не могут отказать в перевозке, когда нет альтернативных рейсов, когда он отправляется на лечение или летит на похороны родственника, а также если он сопровождает лиц с ограниченными возможностями.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин одобрил пакет законов о чёрных списках авиадебоширов.

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