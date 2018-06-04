Россия и Сербия проведут совместные учения в августе

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В августе 2018 года пройдут совместные учения вооружённых сил России и Сербии. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов.

По его словам, в учении с подразделением сербской армии примут участие российские мотострелки и авиация.

«Одним из важных мероприятий международного военного сотрудничества станет планируемое на вторую декаду августа учение с подразделением вооружённых сил Сербии, в котором примут участие мотострелковое соединение, дислоцированное в Ленинградской области, и подразделения армейской авиации», — сказал Картаполов.

В октябре 2017 года ФАН передавал, что в Липецке прошли тренировочные полёты ВКС России и ВВС Сербии

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