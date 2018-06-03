В Татарстане на трассе опрокинулся грузовик с 20 тоннами нефти

На автодороге Набережные Челны — Водозабор в Татарстане произошло ДТП с последующим разливом нефти. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на МВД России по региону.

Отмечается, что 29-летняя жительница Набережных Челнов, находясь за рулём легкового автомобиля, на перекрёстке неравнозначных дорог при движении по второстепенной дороге не предоставила преимущество и совершила столкновение с автомобилем КамАЗ.

В ведомстве рассказали, что в результате аварии грузовик опрокинулся в кювет, произошёл разлив нефтепродуктов.

По информации издания, в цистерне находилось 20 тонн нефти, разлилось 3 тонны, пострадали три человека.

Осенью 2017 года сообщалось, что в Татарстане при опрокидывании нефтевоза произошёл разлив порядка 400 литров нефти.

В апреле издание «Реальное время» писало, что в Татарстане завели дело против водителя, врезавшегося на иномарке в патрульный автомобиль.