Песков заявил, что поступившие на прямую линию вопросы будут переданы главам регионов
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«И по линии регионов — мы стараемся снабжать глав (вопросами. — RT), чтобы они видели реальную картину. Мы стараемся делать подборки для министров — по линии каждого министерства… Наиболее чудовищные ситуации решаются сразу», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее стало известно, что более 820 тыс. звонков и сообщений поступило в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Прямая линия с президентом пройдёт 7 июня.