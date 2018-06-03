Песков заявил, что поступившие на прямую линию вопросы будут переданы главам регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поступившие в преддверии прямой линии с главой государства вопросы будут переданы руководителям регионов и профильным министрам.

«И по линии регионов — мы стараемся снабжать глав (вопросами. — RT), чтобы они видели реальную картину. Мы стараемся делать подборки для министров — по линии каждого министерства… Наиболее чудовищные ситуации решаются сразу», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее стало известно, что более 820 тыс. звонков и сообщений поступило в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Прямая линия с президентом пройдёт 7 июня.