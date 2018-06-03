На Ставрополье СК проводит проверку после смерти подростка на заброшенной стройке

Следователи в Ставропольском крае проводят проверку по факту смерти 13-летнего мальчика на заброшенной стройке в селе Рагули. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по краю.

«2 июня текущего года в правоохранительные органы Апанасенковского района поступило сообщение о гибели 13-мальчика на стройке в селе Рагули Апанасенковского района», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным следствия, 13-летний подросток играл со сверстниками на стройке. В это время обрушилось перекрытие постройки, в результате чего мальчик погиб.

Как отмечается, по результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что СК начал проверку по факту гибели человека на стройке перинатального центра в Сургуте.