На Ставрополье СК проводит проверку после смерти подростка на заброшенной стройке
«2 июня текущего года в правоохранительные органы Апанасенковского района поступило сообщение о гибели 13-мальчика на стройке в селе Рагули Апанасенковского района», — приводит РИА Новости сообщение.
По данным следствия, 13-летний подросток играл со сверстниками на стройке. В это время обрушилось перекрытие постройки, в результате чего мальчик погиб.
Как отмечается, по результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что СК начал проверку по факту гибели человека на стройке перинатального центра в Сургуте.