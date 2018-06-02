В Крыму заявили о готовности открыть пункты для упрощённой выдачи виз иностранцам

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности открывать в республике центры въезда иностранных туристов для упрощенного получения виз.

«В течение нескольких часов при заявке о том, что в Крым прибудет группа иностранных туристов — самолётом, на круизном лайнере или через сухопутную границу — мы будем готовы развернуть мобильные пункты и пропустить их по упрощенному порядку», — цитирует РИА Новости Черняка.

По его словам, упрощённый порядок оформления виз может быть установлен, согласно федеральному закону о развитии Крыма и Севастополя и свободной экономической зоне.

Депутат также считает, что пока приезд туристов в Крым напрямую затруднён в силу санкционной политики, отсутствия прямого авиасообщения и установления дополнительных преград для въезда на полуостров со стороны Украины.

В марте в Финляндии предложили ввести безвизовый режим с Крымом.