В МЧС сообщили о ликвидации пожара в ангарах в Мытищах

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Спасатели полностью потушили пожар в ангарах со строительными материалами в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как отмечается, в тушении пожара были задействованы 90 человек и 27 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Мытищах произошёл пожар в ангарах со строительными материалами.

Также URA.RU сообщало, что следователи завели уголовное дело после гибели четырёх человек при пожаре в ЯНАО.

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