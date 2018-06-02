В МЧС сообщили о ликвидации пожара в ангарах в Мытищах

Спасатели полностью потушили пожар в ангарах со строительными материалами в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как отмечается, в тушении пожара были задействованы 90 человек и 27 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Мытищах произошёл пожар в ангарах со строительными материалами.

Также URA.RU сообщало, что следователи завели уголовное дело после гибели четырёх человек при пожаре в ЯНАО.