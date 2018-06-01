Младенческая смертность в Подмосковье в январе — апреле снизилась на 3%

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Младенческая смертность в Московской области в январе — апреле 2018 года, по данным Росстата, снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Как сообщает телеканал «360», об этом заявила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.

По её словам, показатель составил 3,7 промилле.

Средние показатели по Центральному федеральному округу и России — 4,7 и 5,1 соответственно.

Со своей стороны, министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков отметил, что устойчивой динамики снижения младенческой смертности удалось добиться в том числе за счёт открытия в 2017 году новых центров материнства и детства.

Ранее зампред научного совета ВЦИОМ, бывший глава лаборатории социально-экономических проблем культуры в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН Иосиф Дискин в беседе с НСН оценил прогноз ООН о сокращении населения России к 2050 году до 132,7 млн человек.

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