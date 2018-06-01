В Google не стали комментировать блокировку канала пранкера Вольнова на YouTube
В компании Google, которая владеет YouTube, не стали комментировать сообщения о том, что видеохостинг заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова.
- Reuters
«Мы не комментируем», — заявили RT в пресс-службе компании.
Ранее, как писала газета «Известия», YouTube заблокировал канал Вольнова, который распространял ложные данные о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
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