В Google не стали комментировать блокировку канала пранкера Вольнова на YouTube

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В компании Google, которая владеет YouTube, не стали комментировать сообщения о том, что видеохостинг заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова.
В Google не стали комментировать блокировку канала пранкера Вольнова на YouTube
  • Reuters

«Мы не комментируем», — заявили RT в пресс-службе компании.

Ранее, как писала газета «Известия», YouTube заблокировал канал Вольнова, который распространял ложные данные о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». 

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