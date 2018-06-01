На Урале организована проверка по факту обнаружения школьника в багажнике машины

В Свердловской области организована проверка по факту обнаружения школьника в багажнике автомобиля, сообщает URA.RU со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

Инцидент произошёл в селе Поташка. В четверг, 31 мая, в полицию обратилась местная жительница и заявила, что находившийся под её опекой мальчик 2009 года рождения ушёл накануне вечером из дома гулять и не вернулся. В течение ночи женщина безуспешно пыталась найти его самостоятельно.

Сотрудники правоохранительных органов искали ребёнка в лесу, в заброшенных домах, на кладбище. Мальчик был обнаружен во дворе. Он спал в багажнике незапертого автомобиля, принадлежащего семье ребёнка. По словам мальчика, он испугался наказания и решил не возвращаться домой.

«По данному факту органами внутренних дел проводится проверка», — добавила Волк.

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