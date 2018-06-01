Челябинский суд уточнил приговор осуждённому на девять лет за взятки экс-сенатору Цыбко

Челябинский областной суд уточнил в части отбывания наказания приговор Озёрского городского суда в отношении бывшего сенатора Константина Цыбко.

«Приговор Озёрского горсуда от 3 августа 2017 года в отношении Цыбко изменить, назначив отбывание наказания в колонии строгого режима, в остальной части оставить без изменения», — цитирует РИА Новости судью Елену Карелину.

3 августа 2017 года суд города Озёрска Челябинской области признал Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к лишению свободы сроком на девять лет и штрафу в 70 млн рублей.

Защита Цыбко подала апелляционную жалобу. Сторона обвинения также была не согласна с вынесенным приговором и требовала его ужесточения.

В июне 2015 года Цыбко было предъявлено окончательное обвинение во взяточничестве.