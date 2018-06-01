СМИ: Около 1,5 млн российских паспортов не прошли проверку в базе данных из-за сбоя
Как сообщили изданию в МВД, в 2006 году было произведено объединение ранее разрозненных баз паспортов.
«В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учётов статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен», — пояснили в ведомстве.
Как отмечает газета, в связи с ошибочным признанием документа недействительным гражданин может столкнуться с рядом сложностей, в том числе с отказом в предоставлении банковских услуг.