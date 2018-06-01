СМИ: Около 1,5 млн российских паспортов не прошли проверку в базе данных из-за сбоя

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Около 1,5 млн паспортов россиян могут ошибочно значиться как недействительные в базе данных ЕИАС «Российский паспорт» в связи со сбоем при объединении баз данных, пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщили изданию в МВД, в 2006 году было произведено объединение ранее разрозненных баз паспортов.

«В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учётов статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен», — пояснили в ведомстве.

Как отмечает газета, в связи с ошибочным признанием документа недействительным гражданин может столкнуться с рядом сложностей, в том числе с отказом в предоставлении банковских услуг.

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