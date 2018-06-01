Российские самолёты восемь раз поднимались на перехват у границ за неделю

Российские самолёты восемь раз поднимались в воздух для перехвата иностранных самолётов за минувшую неделю, сообщили в Министерстве обороны России.

Соответствующие данные публикует газета «Красная звезда». Отмечается, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 19 летательных аппаратов, при этом нарушений воздушного пространства России не зафиксировано. Ранее в ОАК сообщили о начале испытаний истребителя МиГ-35.