Назван топ-10 российских регионов по продажам автомобилей премиум-класса

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Стал известен топ-10 российских регионов по продажам легковых автомобилей премиум-класса, сообщает «ПолитЭксперт».

Список составлен аналитическим агентством «Автостат».

За январь — апрель 2018 года россияне купили 44 тыс. машин данного сегмента.

Лидером списка стала Москва (15,2 тыс. премиальных иномарок), передаёт Nation News.

На втором месте — Санкт-Петербург (4,95 тыс.), на третьем — Московская область (4,46 тыс.).

В десятку также попали Татарстан, Краснодарский край, Самарская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская и Ростовская области.

Ранее сообщалось, что названы самые продаваемые иномарки в России.

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