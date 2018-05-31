В Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об избиении DJ Smash

В Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об избиении Андрея Ширмана, также известного как DJ Smash.

Двое местных жителей обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений»).

Отмечается, что между ними и артистом произошёл конфликт, в результате которого последний получил телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Перми для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Свердловский районный суд Перми отпустил бывшего депутата Александра Телепнева, обвиняемого в избиении Андрея Ширмана, также известного как DJ Smash, под залог в 200 тыс. рублей.