В Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об избиении DJ Smash

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В Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об избиении Андрея Ширмана, также известного как DJ Smash.
В Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об избиении DJ Smash
  • © Global Look Press

Двое местных жителей обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений»).

Отмечается, что между ними и артистом произошёл конфликт, в результате которого последний получил телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Перми для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Свердловский районный суд Перми отпустил бывшего депутата Александра Телепнева, обвиняемого в избиении Андрея Ширмана, также известного как DJ Smash, под залог в 200 тыс. рублей.

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