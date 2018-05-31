Путин поручил уделить особое внимание выявлению законспирированных ячеек террористов

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Российский лидер Владимир Путин поручил органам безопасности уделить особое внимание выявлению законспирированных террористических ячеек.
Путин поручил уделить особое внимание выявлению законспирированных ячеек террористов
  • © РИА Новости

Об этом президент сказал в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.

«Большой комплекс задач стоит сегодня перед сотрудниками ФСБ России, прежде всего в сфере противодействия терроризму... Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее Путин заявил, что террористическая группировка «Исламское государство»* ещё способна на вылазки в разных регионах мира.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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