Директор Гидрометцентра предупредил о резком похолодании в Москве

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве ожидается резкое похолодание.

«Ситуация необычная. Центр европейской территории России окажется в тылу циклона, куда будет поступать арктический воздух. Уже 31 мая ожидается понижение температуры на 12—13 °С — это заметное похолодание. Днём лишь +13...+14 °С, ветрено», — приводит Интерфакс слова Вильфанда.

Отмечается, что ночью на 1 июня будет 3—5 °С, в Московской области возможны заморозки.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, что к выходным температура в Московском регионе повысится.