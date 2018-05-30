На Кубани объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

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В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по пожароопасности, которое будет действовать 1 и 2 июня. Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В указанный период в северо-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.

15 мая интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртской Республике объявлен особый противопожарный режим.

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