На Кубани объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по пожароопасности, которое будет действовать 1 и 2 июня. Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В указанный период в северо-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. 15 мая интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртской Республике объявлен особый противопожарный режим.