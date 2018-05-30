На Кубани объявили экстренное предупреждение по пожароопасности
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по пожароопасности, которое будет действовать 1 и 2 июня. Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
В указанный период в северо-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.
15 мая интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртской Республике объявлен особый противопожарный режим.
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