Приговор членам «банды ГТА» огласят 1 августа

Приговор оставшимся в живых пятерым членам «банды ГТА», обвиняемым в убийствах и нападениях на водителей на трассах, будет оглашён 1 августа.

«Оглашение приговора начнётся 1 августа в 11:00 мск», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря Мособлсуда Натальи Осиповой.

Отмечается, что зачитывание приговора займёт около недели.

Накануне для четверых членов группировки обвинение потребовало пожизненного срока, пятому — 25 лет колонии строгого режима. Также обвинение просит взыскать с них штраф на суммы от 700 тыс. до 900 тыс. рублей.

По версии следствия, в «банду ГТА» входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. По данным прокуратуры, члены банды убили не менее 17 человек.

Изначально на скамье подсудимых находились девять человек, однако 1 августа 2017 года в здании Мособлсуда обвиняемые, завладев оружием конвоя, устроили перестрелку с правоохранителями. Четверо членов банды были убиты.