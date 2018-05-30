Приговор членам «банды ГТА» огласят 1 августа

Короткая ссылка
Приговор оставшимся в живых пятерым членам «банды ГТА», обвиняемым в убийствах и нападениях на водителей на трассах, будет оглашён 1 августа.
Приговор членам «банды ГТА» огласят 1 августа
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Оглашение приговора начнётся 1 августа в 11:00 мск», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря Мособлсуда Натальи Осиповой.

Отмечается, что зачитывание приговора займёт около недели.

Накануне для четверых членов группировки обвинение потребовало пожизненного срока, пятому — 25 лет колонии строгого режима. Также обвинение просит взыскать с них штраф на суммы от 700 тыс. до 900 тыс. рублей.

По версии следствия, в «банду ГТА» входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. По данным прокуратуры, члены банды убили не менее 17 человек.

Изначально на скамье подсудимых находились девять человек, однако 1 августа 2017 года в здании Мособлсуда обвиняемые, завладев оружием конвоя, устроили перестрелку с правоохранителями. Четверо членов банды были убиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить