СМИ: В России пособие на детей до трёх лет могут увеличить до конца года
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- РИА Новости
По словам главы ведомства Максима Топилина, есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей.
Он напомнил о выступлении премьер-министра Дмитрия Медведева в Госдуме в апреле 2018 года, когда тот заявил о необходимости определиться с данной выплатой.
«Я думаю, что до конца этого года мы должны это поручение реализовать», — добавил Топилин.
В пресс-службе Минтруда пояснили, что вопрос о размере пособия пока прорабатывается.
В Минфине сказали, что соответствующие предложения от Минтруда ещё не поступали.
В феврале Топилин сравнил популярность выплат из маткапитала и пособий на первенца.