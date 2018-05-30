СМИ: В России пособие на детей до трёх лет могут увеличить до конца года

В России пособие на детей в возрасте от полутора до трёх лет могут увеличить до конца 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд.

По словам главы ведомства Максима Топилина, есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей.

Он напомнил о выступлении премьер-министра Дмитрия Медведева в Госдуме в апреле 2018 года, когда тот заявил о необходимости определиться с данной выплатой.

«Я думаю, что до конца этого года мы должны это поручение реализовать», — добавил Топилин.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что вопрос о размере пособия пока прорабатывается.

В Минфине сказали, что соответствующие предложения от Минтруда ещё не поступали.

В феврале Топилин сравнил популярность выплат из маткапитала и пособий на первенца.