Совфед намерен пригласить Цукерберга выступить в рамках «часа эксперта»

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Совет Федерации намерен пригласить на одно из своих заседаний основателя Facebook Марка Цукерберга для выступления в рамках «часа эксперта».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Мы направим ему приглашение, другое дело, сможет ли он им воспользоваться и приехать», — сказала Матвиенко.

Отмечается, что его выступление может коснуться цифровизации.

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