Совфед намерен пригласить Цукерберга выступить в рамках «часа эксперта»
Совет Федерации намерен пригласить на одно из своих заседаний основателя Facebook Марка Цукерберга для выступления в рамках «часа эксперта».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
«Мы направим ему приглашение, другое дело, сможет ли он им воспользоваться и приехать», — сказала Матвиенко.
Отмечается, что его выступление может коснуться цифровизации.
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