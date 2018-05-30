Совфед намерен пригласить Цукерберга выступить в рамках «часа эксперта»

Совет Федерации намерен пригласить на одно из своих заседаний основателя Facebook Марка Цукерберга для выступления в рамках «часа эксперта».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Мы направим ему приглашение, другое дело, сможет ли он им воспользоваться и приехать», — сказала Матвиенко.

Отмечается, что его выступление может коснуться цифровизации.