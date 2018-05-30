Небензя заявил, что Киев не стремится к урегулированию ситуации в Донбассе

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что украинские власти не стремятся к урегулированию ситуации на юго-востоке страны.

«Украинское руководство упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским соглашениям в политической сфере. Не обеспечено законодательное закрепление на постоянной основе особого порядка местного самоуправления Донбасса, саботируется реализация «формулы Штайнмайера» об особом статусе Донбасса», — уточнил он.

По словам дипломата, «Донбасс Киеву не нужен».

«Зачем ему несколько миллионов антивластно настроенных граждан накануне президентских выборов 2019 года? Рейтинг обанкротившейся нынешней киевской власти и так ниже некуда», — отметил Небензя.

При этом он добавил, что Киев не может позволить себе «разрушить созданную им удобную парадигму российской агрессии..., за которой так удобно прятаться и получать поддержку на Западе».    

RT вёл прямую трансляцию.

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