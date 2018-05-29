В мэрии Москвы заявили о завершении архитектурно-отделочных работ на станции «Новопеределкино»
По словам чиновника, архитектурная отделка выполнена в полном объёме.
«В вестибюлях станции на колонны монтируются декоративные арочные панели, уже облицовано 5 из 12 колонн», — отметил он.
Хуснуллин также сказал, что в скором времени планируется полностью завершить и устройство верхнего строения пути общей протяжённостью более 2,6 тыс. м.
В апреле генеральный директор ООО «Первая компания транспортной инфраструктуры» Андрей Шестопалов в беседе с порталом «ВашГород.ру» рассказал о проекте «Лёгкое метро» в Новокузнецке.