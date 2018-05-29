В Госдуме предложили блокировать сайты с рекламой онлайн-казино

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев подготовил письмо в Роскомнадзор с просьбой рассмотреть возможность блокировки сайтов с рекламой онлайн-казино и усилить борьбу с азартными играми в сети. Об этом депутат рассказал RT.
В Госдуме предложили блокировать сайты с рекламой онлайн-казино
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По мнению парламентария, сайты, дающие свою площадку под рекламу онлайн-казино, способствуют вовлечению граждан в азартные игры и наносят вред обществу.

«Чаще всего такая реклама размещается в онлайн-кинотеатрах и других развлекательных сайтах, которые посещают пользователи, чтобы расслабиться. В результате таких манипуляций граждане приобщаются к азартным играм, что приводит к печальным последствиям: разрушаются семьи, люди теряют средства к существованию, нередко такие граждане заканчивают жизнь самоубийством. Необходимо усилить противодействие казино в интернете и закрыть любые лазейки», — отметил Сухарев.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор внёс в чёрный список 21 детское онлайн-казино.

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