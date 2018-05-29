Глава Котельников задержан по обвинению в мошенничестве на 115 млн рублей
Как отмечается, следствию удалось установить причастность чиновника к приобретению права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк» путём обмана и злоупотребления доверием.
Своими преступными действиями соучастники причинили государству ущерб на сумму свыше 115 млн рублей, сообщили в СК.
Глава Котельников задержан, ему предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Суд поместил чиновника под домашний арест.