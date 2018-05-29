Глава Котельников задержан по обвинению в мошенничестве на 115 млн рублей

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Глава городского округа Котельники Московской области задержан по обвинению в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как отмечается, следствию удалось установить причастность чиновника к приобретению права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк» путём обмана и злоупотребления доверием.

Своими преступными действиями соучастники причинили государству ущерб на сумму свыше 115 млн рублей, сообщили в СК. 

Глава Котельников задержан, ему предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Суд поместил чиновника под домашний арест.

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