Глава Котельников задержан по обвинению в мошенничестве на 115 млн рублей

Глава городского округа Котельники Московской области задержан по обвинению в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как отмечается, следствию удалось установить причастность чиновника к приобретению права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк» путём обмана и злоупотребления доверием. Своими преступными действиями соучастники причинили государству ущерб на сумму свыше 115 млн рублей, сообщили в СК. Глава Котельников задержан, ему предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Суд поместил чиновника под домашний арест.