Парк «Зарядье» запустил сервис продажи электронных билетов

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На сайте столичного парка «Зарядье» заработал сервис продажи электронных билетов. Об этом сообщает m24 со ссылкой на сайт мэра Москвы.
Парк «Зарядье» запустил сервис продажи электронных билетов
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Отмечается, что посетители парка смогут купить билеты в том числе в медиакомплексы, ледяную пещеру, а также на лекции.

«В дальнейшем мы планируем расширить ассортимент электронных билетов и распространить их на концерты, специальные мероприятия парка и многое другое», — рассказал директор центра Павел Трехлеб.

Ранее газета «Известия» передавала, что во время акции «Ночь музеев» парк посетили 31,5 тыс. человек.

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