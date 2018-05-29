Парк «Зарядье» запустил сервис продажи электронных билетов

На сайте столичного парка «Зарядье» заработал сервис продажи электронных билетов. Об этом сообщает m24 со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Отмечается, что посетители парка смогут купить билеты в том числе в медиакомплексы, ледяную пещеру, а также на лекции.

«В дальнейшем мы планируем расширить ассортимент электронных билетов и распространить их на концерты, специальные мероприятия парка и многое другое», — рассказал директор центра Павел Трехлеб.

Ранее газета «Известия» передавала, что во время акции «Ночь музеев» парк посетили 31,5 тыс. человек.



