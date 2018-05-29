Парк «Зарядье» запустил сервис продажи электронных билетов
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Отмечается, что посетители парка смогут купить билеты в том числе в медиакомплексы, ледяную пещеру, а также на лекции.
«В дальнейшем мы планируем расширить ассортимент электронных билетов и распространить их на концерты, специальные мероприятия парка и многое другое», — рассказал директор центра Павел Трехлеб.
Ранее газета «Известия» передавала, что во время акции «Ночь музеев» парк посетили 31,5 тыс. человек.