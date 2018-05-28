Эксперты: каждый четвёртый продаваемый автомобиль в России является отечественным

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Каждый четвёртый продаваемый автомобиль в России является отечественным, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов аналитического агентства «Автостат».

Больше всего таких машин реализует компания АвтоВАЗ. В январе-марте продажи Lada составили 109,8 тыс. экземпляров (+25%).

На втором месте — ГАЗ. Его продажи — 17,1 тыс. единиц (+10%).

Третью строчку занимает УАЗ. Продано 10,8 тыс. автомобилей (+17%).

Ранее URA.RU сообщало, что названы самые продаваемые иномарки в России.

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