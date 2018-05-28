Эксперты: каждый четвёртый продаваемый автомобиль в России является отечественным

Каждый четвёртый продаваемый автомобиль в России является отечественным, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов аналитического агентства «Автостат».

Больше всего таких машин реализует компания АвтоВАЗ. В январе-марте продажи Lada составили 109,8 тыс. экземпляров (+25%). На втором месте — ГАЗ. Его продажи — 17,1 тыс. единиц (+10%). Третью строчку занимает УАЗ. Продано 10,8 тыс. автомобилей (+17%). Ранее URA.RU сообщало, что названы самые продаваемые иномарки в России.