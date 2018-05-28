Эксперты: каждый четвёртый продаваемый автомобиль в России является отечественным
Каждый четвёртый продаваемый автомобиль в России является отечественным, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов аналитического агентства «Автостат».
Больше всего таких машин реализует компания АвтоВАЗ. В январе-марте продажи Lada составили 109,8 тыс. экземпляров (+25%).
На втором месте — ГАЗ. Его продажи — 17,1 тыс. единиц (+10%).
Третью строчку занимает УАЗ. Продано 10,8 тыс. автомобилей (+17%).
Ранее URA.RU сообщало, что названы самые продаваемые иномарки в России.
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