Глава Удмуртии потребовал разобраться с пробками, возникающими из-за ремонта дорог

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Глава Удмуртии Александр Бречалов потребовал разобраться с пробками, возникающими из-за ремонта дорог, передаёт интернет-издание «Сусанин».

«Обратите внимание на сообщения в соцсетях. Люди ждут в пробках по два часа. Так это или нет? Если да, проведите анализ, как это произошло», — заявил он.

Бречалов также призвал своевременно информировать население о ремонтах, особенно в Глазове и Ижевске.

«И второе, по всем сообщениям надо проводить анализ», — отметил глава региона.

Ранее стало известно, что Удмуртия получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог.

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что Невский проспект в Санкт-Петербурге отремонтируют впервые за 10 лет.

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