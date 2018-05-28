Ruptly завоевало главный приз премии в области онлайн-журналистики Drum Online Media Awards

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Видеоагентство Ruptly и историческая Twitter-реконструкция RT #1917LIVE отмечены в трёх категориях престижной международной премии в области онлайн-журналистики The Drum Online Media Awards.
Ruptly завоевало главный приз премии в области онлайн-журналистики Drum Online Media Awards
  • © Ruply

Видеоагентство завоевало главный приз в категории «Коммерческая команда года» (Commercial Team of the Year), а сервис Ruptly LIVE был отмечен высшей оценкой в номинации «Техническая инновация года» (Technical Innovation of the Year). В этой категории Ruptly обошёл Facebook и телеканал CNN.

Проект RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России и воссоздающий в Twitter события тех лет «в режиме реального времени», получил высшую оценку в категории «Соцмедиакоманда года» (Social Media Team of the Year). В этой номинации проект RT обошёл BBC, DW, The Independent, Sky News и другие СМИ. 

В декабре 2017 года Ruptly LIVE вышел в финал премии Global Media Innovator.

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