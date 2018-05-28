СМИ: Минздрав предложил ежегодно поднимать акцизы на алкоголь и сигареты

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Министерство здравоохранения России предложило ежегодно индексировать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10% и 20% в год до 2020 года.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы Министерства финансов.

По данным издания, предлагается внести соответствующие коррективы в Налоговый кодекс, однако Минфин выступил против таких поправок. В итоге ведомства оформили таблицу разногласий, чтобы выработать общий подход к вопросу.

Уточняется, что до конца года спорные моменты должны быть сняты в правительстве. Минфин наметил вступление в силу новых поправок в Налоговый кодекс в 2019 году.

В декабре 2017 года эксперт постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности заксобрания Санкт-Петербурга Максим Черниговский в разговоре с НСН прокомментировал идею об обязательной маркировке пива.

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