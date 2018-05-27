ПДРК «Грачонок» вошёл в состав ВМФ России в Средиземноморье
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«ПДРК Черноморского флота (проект «Грачонок») вошёл в состав постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море», — уточнил Трухачёв.
По его словам, «Грачонок», оснащённый в том числе крупнокалиберными пулемётами и переносными зенитно-ракетными комплексами, будет обеспечивать безопасность кораблей при стоянке на незащищённом рейде и пунктов базирования сил соединений ВМФ России.
В сентябре 2017 года сообщалось, что ПДРК вошёл в состав Черноморского флота России.