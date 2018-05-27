ПДРК «Грачонок» вошёл в состав ВМФ России в Средиземноморье

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Противодиверсионный катер (ПДРК) «Грачонок» вошёл в соединение Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Черноморского флота Вячеслава Трухачёва.
ПДРК «Грачонок» вошёл в состав ВМФ России в Средиземноморье
  • © Пресс-служба Южного военного округа

«ПДРК Черноморского флота (проект «Грачонок») вошёл в состав постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море», — уточнил Трухачёв.

По его словам, «Грачонок», оснащённый в том числе крупнокалиберными пулемётами и переносными зенитно-ракетными комплексами, будет обеспечивать безопасность кораблей при стоянке на незащищённом рейде и пунктов базирования сил соединений ВМФ России.

В сентябре 2017 года сообщалось, что ПДРК вошёл в состав Черноморского флота России.

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