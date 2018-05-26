В аэропорту Киева задержали назвавшего себя террористом гражданина Ирана

В киевском аэропорту Борисполь задержан гражданин Ирана, который назвал себя террористом.

«Сегодня утром в терминале Д аэропорта Борисполь во время посадки на рейс в Стокгольм один из пассажиров — гражданин Ирана заявил, что является террористом. Гражданин следовал транзитом из Тегерана. Лицо задержано группой реагирования отдела пограничной службы», — написал в Facebook спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Проверяется информация о причастности гражданина к террористическим организациям.

В 2016 году рейс «Киев — Тбилиси» задержали из-за пассажира, назвавшегося террористом.