В аэропорту Киева задержали назвавшего себя террористом гражданина Ирана

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В киевском аэропорту Борисполь задержан гражданин Ирана, который назвал себя террористом.
В аэропорту Киева задержали назвавшего себя террористом гражданина Ирана
  • Reuters

«Сегодня утром в терминале Д аэропорта Борисполь во время посадки на рейс в Стокгольм один из пассажиров — гражданин Ирана заявил, что является террористом. Гражданин следовал транзитом из Тегерана. Лицо задержано группой реагирования отдела пограничной службы», — написал в Facebook спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. 

Проверяется информация о причастности гражданина к террористическим организациям.

В 2016 году рейс «Киев — Тбилиси» задержали из-за пассажира, назвавшегося террористом.

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