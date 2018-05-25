Пострадавшая от мужа жительница Серпухова требует лишить его родительских прав

Жительница Серпухова Маргарита Грачёва готовит жалобу в Московский областной суд, поскольку она не согласна с решением городского суда не лишать родительских прав её бывшего мужа, который напал на неё с топором в декабре 2017 года. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на мать пострадавшей.

Грачёва будет настаивать на изменении вердикта. Мужчина признан вменяемым. Заседание по основному уголовному делу должно пройти в конце мая — начале июня. В марте Инна Шейкина — мать Грачёвой — рассказала о лечении дочери в Германии.