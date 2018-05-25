Шойгу проведёт 25 мая заседание коллегии Минобороны
«25 мая в Москве под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. На повестку вынесены вопросы, касающиеся реализации планов деятельности Воздушно-космических сил, Центрального и Восточного военных округов до 2020 года», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Отмечается, что в работе коллегии будут участвовать руководящий состав Вооружённых сил России, а также представители органов государственной власти, общественных и других организаций.
Ранее Шойгу рассказал о государственном оборонном заказе на 2018 год. Об этом сообщало ФАН.