Шойгу проведёт 25 мая заседание коллегии Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу проведёт 25 мая заседание коллегии министерства, во время которого будут обсуждаться вопросы работы Воздушно-космических сил, а также Центрального и Восточного военных округов до 2020 года.

«25 мая в Москве под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. На повестку вынесены вопросы, касающиеся реализации планов деятельности Воздушно-космических сил, Центрального и Восточного военных округов до 2020 года», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что в работе коллегии будут участвовать руководящий состав Вооружённых сил России, а также представители органов государственной власти, общественных и других организаций.

Ранее Шойгу рассказал о государственном оборонном заказе на 2018 год. Об этом сообщало ФАН.