Кудрин назвал госзакупки «самой серьёзной болевой точкой» в плане коррупции
- Reuters
«Самая серьёзная болевая точка у нас в стране в части коррупции — это государственные закупки. Это всё, начиная от проектирования объектов, строительства, закупок, ремонтов… Очень много завышенных цен, даже несмотря на выполнение процедур, то есть результаты тоже имитируются», — отметил он.
По словам Кудрина, наблюдается множество признаков именно в этой сфере.
«К сожалению, это во многих странах, эта сфера самая коррупционная. Поэтому с участием Счётной палаты, Минфина, который сегодня взял на себя регулирование этой сферы, я думаю, мы сделаем там решительные шаги в ближайшие два-три года», — добавил он.
В марте президент России Владимир Путин вынес на рассмотрение Государственной думы законопроект, предлагающий усиление уголовной ответственности в сфере госзакупок.