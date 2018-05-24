Кудрин назвал госзакупки «самой серьёзной болевой точкой» в плане коррупции

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на полях ПМЭФ заявил, что «болевой точкой» в России в части коррупции являются госзакупки.

«Самая серьёзная болевая точка у нас в стране в части коррупции — это государственные закупки. Это всё, начиная от проектирования объектов, строительства, закупок, ремонтов… Очень много завышенных цен, даже несмотря на выполнение процедур, то есть результаты тоже имитируются», — отметил он.

По словам Кудрина, наблюдается множество признаков именно в этой сфере.

«К сожалению, это во многих странах, эта сфера самая коррупционная. Поэтому с участием Счётной палаты, Минфина, который сегодня взял на себя регулирование этой сферы, я думаю, мы сделаем там решительные шаги в ближайшие два-три года», — добавил он.

В марте президент России Владимир Путин вынес на рассмотрение Государственной думы законопроект, предлагающий усиление уголовной ответственности в сфере госзакупок.